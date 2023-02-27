Вот это ирония судьбы: вы не поверите, чем на самом деле закончились съемки «Свадьбы в Малиновке»

Советские зрители увидели комедию «Свадьба в Малиновке» в 1967 году. Миллионы зрителей наблюдали за развитием отношений пастуха Андрея и дочери революционера Яринки, не догадываясь, какие на самом деле страсти кипели на съемочной площадке картины.

Как оказалось, во время работы над фильмом среди членов съемочной группы завязались два романа. Ассистентка и водитель режиссера влюбилась в жителя деревни, где проходили съемки. А у актрисы Людмилы Алфимовой завязался роман с председателем колхоза в селе Печеры и Героем Социалистического Труда Иваном Кальницким.

В итоге оба романа закончились свадьбами. И если помощница Андрея Тутышкина увезла супруга с собой в Ленинград, то Алфимова со временем, наоборот, перебралась в Печеры, где, пережив своего мужа, живет до сих пор и занимается домашним хозяйством.