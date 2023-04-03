Вот это харизма: вы только посмотрите на красавицу-маму Сюткина
Фанаты в восторге.
Валерий Сюткин устроил маме Брониславе Андреевне сюрприз на день рождения. А подписчики восхитились его итогами. Результат музыкально-танцевального сюрприза артист опубликовал в социальных сетях. На нем улыбающаяся родительница в голубом сарафане с морскими мотивами стоит в окружении ребят-танцоров из ансамбля Игоря Моисеева.
Поклонники звезды не могли не похвалить внешность мамы. Женщина, несмотря на серьезный возраст, выглядит сияющей и оптимистичной. «Какая у вас, Валерий, мама красивая! Вот в кого красавчик вы!», «У вас мамина улыбка», — написали в Сети.
Других больше впечатлила харизма Брониславы Андреевны.
«Светлый человечек с добрым, теплым взглядом и обворожительной улыбкой», — отмечали комментаторы.
«Сколько улыбок и счастливых лиц в кадре», — восхищались подписчики, разбавляя комплименты в адрес мамы Сюткина поздравительными напутствиями.