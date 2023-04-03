Вот это харизма: вы только посмотрите на красавицу-маму Сюткина

Валерий Сюткин устроил маме Брониславе Андреевне сюрприз на день рождения. А подписчики восхитились его итогами. Результат музыкально-танцевального сюрприза артист опубликовал в социальных сетях. На нем улыбающаяся родительница в голубом сарафане с морскими мотивами стоит в окружении ребят-танцоров из ансамбля Игоря Моисеева.

Поклонники звезды не могли не похвалить внешность мамы. Женщина, несмотря на серьезный возраст, выглядит сияющей и оптимистичной. «Какая у вас, Валерий, мама красивая! Вот в кого красавчик вы!», «У вас мамина улыбка», — написали в Сети.

Других больше впечатлила харизма Брониславы Андреевны.

«Светлый человечек с добрым, теплым взглядом и обворожительной улыбкой», — отмечали комментаторы.