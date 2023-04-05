Вот это гены: дочка Киры из сериала «Не родись красивой» ошарашила народ (фото)

Требовательная и ревнивая невеста Жданова из «Не родись красивой» шокировала публику совместным снимком со старшей дочерью. Подписчики в смятении: точно это не сестра Ольги Ломоносовой?

Дочке актрисы Варе исполнилось 16 лет. Юная наследница выглядит копией своей звездной матери. Высокий открытый лоб, крупный нос правильной формы, вытянутое лицо и глаза одинакового цвета — поклонники даже растерялись, не в силах сообразить, кто есть кто.

«Вы очень похожи и очень красивы», «Прямо сестры!», «Молодая мама и ее взрослая 16-летняя дочь!» — не уставали восхищаться в комментариях. Комплиментами одаривали не только отпрыска 44-летней актрисы, но и ее саму. «Это ваша копия», «На мамочку похожа», «С детства очень целеустремленная. Большая трудяга», — высказались о сходстве Ломоносовой и ее дочери в Сети.