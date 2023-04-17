Вот это генофонд: ахнете при виде красавца-внука Куравлева (фото)

Леонид Куравлев — один из тех актеров, на которого стоит равняться многим мужчинам во всем мире. Человек, который прожил всю свою жизнь с единственной избранницей, стал дедушкой, а его внук — полная копия актера в молодости.

Юношу зовут Степан Куравлев. Он уже успел завоевать внимание многих девушек и действительно является копией своего звездного дедушки. Недавно его мать выложила на своей странице в соцсети публикацию с его фотографией и поздравлениями с днем рождения. В комментариях собрались не только поклонницы Степана Куравлева, но и хорошие знакомые его мамы. Пост собрал множество лайков и восторженных откликов.

Парень выглядит как мечта любой девушки. Он очень симпатичный, у него стильная стрижка, пухлые губы и выраженные очертания лица. Многие сравнивают его с молодыми фотографиями Леонида Куравлева и не зря. Они похожи как две капли воды.

Сейчас парень не дает никаких интервью и комментариев. Семья оказалась еще скромнее, чем сам актер. Генофонд сделал свое дело и подарил Степану Куравлеву сногсшибательную внешность, которая дополняется его харизмой.