Вот это фигура: Кудрявцева в «голом» наряде переполошила и мужчин, и женщин

Известная телеведущая Лера Кудрявцева порадовала поклонников очень горячим фото. Дива российского телевидения отдыхает с подругой на курорте в Сен-Тропе. И Кудрявцева, конечно, не заставила долго ждать и похвасталась идеальной фигурой в «голом» наряде.

Телеведущая опубликовала снимок, на котором лежит на шезлонге. Из одежды на ней лишь крошечная полоска топа и юбка с откровенным разрезом. Комплект телесного цвета так гармонирует с кожей женщины, что с первого взгляда кажется, будто Лера Кудрявцева на фотографии обнажена.

Подписчики оценили великолепную форму звезды. Под фотографией появилась масса восторженных комментариев о том, как шикарно выглядит Кудрявцева, какая тонкая у нее талия и бесконечно длинные ноги. Многие отметили, что не каждая 20-летняя девушка может похвастаться такой фигурой, какая есть у телеведущей в 52 года.