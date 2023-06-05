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Вот это фигура: Ирина Алферова в 72 года даст фору молодым

5 июня 2023 08:00
Вот это фигура: Ирина Алферова в 72 года даст фору молодым

Звезда решила оголиться.

Востребованность актрис часто напрямую зависит от их возраста и внешности. Поэтому в старости даже талантливым артисткам редко предлагают интересные роли. Но эта участь не коснулась Ирины Алферовой.

Кинодива выглядит гораздо моложе своего возраста и даже в 72 года прекрасно смотрится на сцене и в кадре. Кажется, что время не властно над ее внешностью. Однако поклонников знаменитости поражают не черты ее лица, а невероятная фигура. Актриса может спокойно носить облегающие наряды, подчеркивающие ее талию и бедра.

Недавно она вновь поразила публику, появившись на творческом вечере в черной кофте необычного кроя. Звезда оголила свое плечо и взбудоражила россиян, затмив даже молодых артисток. А видео ее выступления в таком откровенном наряде появилось в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вот это фигура: Ирина Алферова в 72 года даст фору молодым

«Всем бы так выглядеть, как Ирина. Красивая женщина!», «Восхищаюсь», — отметили комментаторы.

Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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