Вот это фигура: Ирина Алферова в 72 года даст фору молодым

Востребованность актрис часто напрямую зависит от их возраста и внешности. Поэтому в старости даже талантливым артисткам редко предлагают интересные роли. Но эта участь не коснулась Ирины Алферовой.

Кинодива выглядит гораздо моложе своего возраста и даже в 72 года прекрасно смотрится на сцене и в кадре. Кажется, что время не властно над ее внешностью. Однако поклонников знаменитости поражают не черты ее лица, а невероятная фигура. Актриса может спокойно носить облегающие наряды, подчеркивающие ее талию и бедра.

Недавно она вновь поразила публику, появившись на творческом вечере в черной кофте необычного кроя. Звезда оголила свое плечо и взбудоражила россиян, затмив даже молодых артисток. А видео ее выступления в таком откровенном наряде появилось в Telegram-канале «Звездная пыль».