Вот это фигура: Этери Тутберидзе разделась и показала себя во всей красе (фото)

Прославленный тренер Этери Тутберидзе слывет сдержанным и серьезным человеком. Но недавно наставница российских фигуристов показала себя во всей красе — такого от нее не ждали даже коллеги.

Так, на днях спортсмен Даниил Глейхенгауз и ведущая Ольга Паутова скрепили свои отношения узами брака. Разумеется, на это торжественное мероприятие была приглашена и Тутберидзе.

Этери Георгиевна облачилась в прозрачный наряд-сетку, под которым было платье-комбинация бежевого цвета. На ногах у Тутберидзе красовались изящные черные босоножки.

От столь пикантного образа тренера ахнула вся общественность. Ведь Этери Георгиевну привыкли видеть в бесформенных балахонах без намека на сексуальность, поэтому этот облегающий аутфит Тутберидзе стал откровением. Поклонники наставницы отметили, что своим видом она затмила даже брачующихся. Они оценили прекрасную фигуру Этери Георгиевны и ее удачный наряд. Так тренер раскрылась с самой неожиданной стороны.