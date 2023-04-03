Вот это экшен: как добывали дефицитные товары в СССР

Плановая экономика в СССР далеко не всегда учитывала потребности людей. По этой причине многие товары были дефицитными — от спичек до апельсинов. Чтобы достать их, советскому человеку приходилось задействовать горизонтальные связи и смекалку, а иногда и контактировать с миром криминала.

Чтобы узнать, когда «выбросят» (или привезут) долгожданный товар на прилавок в магазине, граждане СССР старались дружить с заведующим магазина, склада или обычным продавцом. Узнать, когда придет товар, — это полдела. За колбасой, рыбой и другими редкими продуктами нужно было отстоять очередь. Как правило, ночью. Это занимало от 4 до 6 часов, а порой и больше.

Многие ездили за той же колбасой и одеждой в столичные города. В Москве и Ленинграде ситуация с продовольствием и обеспеченностью необходимым была чуть лучше, чем в провинции. Но без очередей не обходилось и здесь.

С сотрудниками магазинов водили дружбу и криминальные элементы — спекулянты. Порой они скупали большую часть привоза. Дефицитный товар можно было купить у них, но с большой наценкой. Иметь дело с ними было опасно, так как за скрытную торговлю можно было сесть в тюрьму на 7 лет.

Заграничные продукты и вещи приобретали у фарцовщиков. Они доставляли такие вещи в Союз через людей, которые по долгу службу бывали за границей.