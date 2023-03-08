Вот это да: Яковлева ошарашила народ новым лицом (фото)

Елена Яковлева на протяжении многих лет не теряет популярности. Преданные фанаты следят за ней на сцене театра «Современник», а также, например, в недавно вышедшем в прокат «Чебурашке». При этом 62-летняя артистка привлекает внимание фанатов не только своими проектами, но и внешним видом.

Как отмечают поклонники, Яковлева выглядит значительно моложе своих лет, а особенно это заметно в последнее время. Многие уверены, что артистка сделала пластическую операцию, чтобы поддерживать молодость. На самом же деле к хирургам артистка обращалась еще 20 лет назад.

Как оказалось, поддерживать молодость ей позволяют регулярные походы к косметологу. По словам пластического хирурга Ивана Володченкова, который поделился своим экспертным мнением с «Комсомольской правдой », операция, сделанная артистке, была настолько профессиональной, что ее следов не видно до сих пор.

Сама же Яковлева старается никак не комментировать свою внешность. Она не отвечает на вопросы журналистов и поклонников, но каждый раз удивляет публику своим преображением.