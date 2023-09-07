Вот это да: удивитесь, кто отбил у Михайлова всех его возрастных поклонниц

Еще совсем недавно Стас Михайлов считался главным певцом страны, настоящим мачо и покорителем женских сердец. Исполнителя в шутку называли любимцем дам постарше, которые неизменно приносили ему охапки роз и одаряли лучезарными улыбками. Но брутала с волосатой грудью потеснил худенький юнец.

Кумиры приходят и уходят — невозможно вечно держаться на звездном пьедестале. Теперь место исполнителя хита «Все для тебя» занял Ярослав Дронов, у которого от фанаток отбоя нет.

«SHAMAN, думаю, выбил аудиторию Стаса Михайлова», — с иронией отмечает актер Максим Виторган.

Среди поклонниц восходящей знаменитости действительно много девушек серебряного возраста — достаточно посмотреть на фото с концертов певца-патриота. Однако сам Дронов считает, что в его репертуаре есть разная музыка, которая будет интересна представителям разных поколений, пишет «СтарХит».