Вот это да: посмотрите, как выглядит Надя из “Всегда говори всегда” спустя двадцать лет

В этой женщине все ещё можно разглядеть ту рыжеволосую девушку.

Российский сериал «Всегда говори всегда» стал отличным примером драматического проекта, на который в последующие годы равнялись многие телепродюсеры и режиссёры. В этой истории было немало интересных персонажей, чьи сюжетные линии переплетались между собой и составляли еще более интригующую картину.

Многим зрителям запомнилась яркая подруга главной героини.

Рыжеволосую Надежду с легким характером и лучезарной улыбкой сыграла Татьяна Абрамова. Ее героиня почти всегда была позитивно настроена и всячески поддерживала своих друзей, поэтому сразу полюбилась людям.

Конечно, спустя 20 лет с выхода премьерной серии актриса заметно изменилась. Теперь на ее лице много морщин, а под глазами начали появляться сильные отёки, которые подчеркивают усталый взгляд женщины. Хотя она все ещё напоминает свою знаменитую рыжеволосую героиню и радует поклонников новыми работами.