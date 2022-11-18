Вот это да! Похудевший Гора из «Игры престолов» изменился до неузнаваемости

Хафтор Бьернссон сыграл колоритного и беспощадного персонажа в «Игре престолов» — Гору. Сцена его поединка с Оберином до сих пор будоражит фанатов и считается одной из самых драматичных в сериале.

Исландский актер и спортсмен, перевоплотившийся в Григора Клигана, исчез из поля зрения фанатов после своей звездной роли. Единственным его ярким появлением можно назвать участие в исторической картине «Варяг», вышедшей в 2022 году.

С поры «Игры престолов» Бьернссон кардинально изменился. В нем уже невозможно узнать того Гору, который устрашал одним взглядом. Актер сильно похудел и перекрасил волосы в светлый оттенок. Можно с уверенностью сказать, что преображение пошло Хафтору на пользу.

До своей знаковой роли он был известен как победитель силовых соревнований. В 2015 году спортсмен участвовал в спарринге с самим Конором Макгрегором. Благодаря своей впечатляющей фактуре и физической форме Бьернссон и попал в легендарное шоу от HBO.