Вот это да: Маша из «Универа» ошарашила россиян нарядом с огромным вырезом (фото)

Анна Хилькевич неоднократно признавалась одной из самых привлекательных артисток в стране. Несколько раз она оказывалась на обложках мужских журналов и, как оказалось, даже в жизни предпочитает весьма откровенные образы.

Так, в своих социальных сетях она поделилась видео, сделанным на съемках шоу «Модные игры». Для проекта Хилькевич выбрала весьма откровенный голубой комбинезон с глубоким декольте, который акцентировал внимание на ее формах и едва прикрывал их.

Подписчики не прошли мимо публикации, обсудив наряд в комментариях. Кто-то из фанатов посчитал образ звезды «Универа» чересчур откровенным: по их мнению, Хилькевич как матери двух дочек нужно выглядеть и вести себя скромнее. Другие же похвалили актрису за смелость и призвали ее не стесняться собственной фигуры.