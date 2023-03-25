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Вот это да: кто отказался играть Горбатого в сериале «Место встречи изменить нельзя»

25 марта 2023 18:00
Вот это да: кто отказался играть Горбатого в сериале «Место встречи изменить нельзя»

Актер хотел избежать возможных насмешек. 

Не секрет, что в основе сюжета детективного фильма «Место встречи изменить нельзя» лежит роман Аркадия и Георгия Вайнеров. Поэтому писатели принимали активное участие в создании сценария и при отборе актёров.

Когда дело дошло до претендентов на роль бандита по кличке Горбатый, братья заявили, что хотели бы увидеть этого героя в исполнении Ролана Быкова. Но харизматичный артист не согласился играть главаря преступной группировки, и даже объяснил авторам причины своего отказ.

Оказывается, именно в то время актер страдал из-за расставания с женой. К тому же он комплексовал по поводу своего роста и боялся насмешек, с которыми неизбежно придется столкнуться после выхода картины.

«Я и так небольшого роста, надо мной из-за этого подшучивают... А ты предлагаешь мне выйти на экран в образе карлика, да еще горбатого», — написал Быков.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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