Вот это да: кто отказался играть Горбатого в сериале «Место встречи изменить нельзя»

Не секрет, что в основе сюжета детективного фильма «Место встречи изменить нельзя» лежит роман Аркадия и Георгия Вайнеров. Поэтому писатели принимали активное участие в создании сценария и при отборе актёров.

Когда дело дошло до претендентов на роль бандита по кличке Горбатый, братья заявили, что хотели бы увидеть этого героя в исполнении Ролана Быкова. Но харизматичный артист не согласился играть главаря преступной группировки, и даже объяснил авторам причины своего отказ.

Оказывается, именно в то время актер страдал из-за расставания с женой. К тому же он комплексовал по поводу своего роста и боялся насмешек, с которыми неизбежно придется столкнуться после выхода картины.