Вот это да: кто и когда на самом деле придумал главное блюдо времен СССР - холодец

Праздничный новогодний стол невозможно представить без оливье, мандаринов и, конечно, без холодца. Приготовление этого блюда занимает у хозяек немало времени, но результат того стоит. Однако, несмотря на любовь граждан к этому угощению, мало кто знает историю его происхождения.

Некоторые историки утверждают, что именно северные кочевые народы впервые приготовили холодец. Они поняли, что при низкой температуре наваристый бульон превращается в желе и в таком виде его тоже можно есть. Затем об этом узнали торговцы и путешественники, которые позже начали брать эту еду с собой в дорогу.

Сытное угощение было популярно и на Руси. Впрочем, бояре от него сторонились и оставляли слугам. После пиршества остатки со стола смешивали с бульоном и ждали, пока все это загустеет, чтобы отдать прислуге.

А для французских дворян холодец, наоборот, был настоящим деликатесом, поскольку в него добавляли ароматные специи, несколько видов мяса и овощи.