Вот это да: что означали разноцветные крышечки на бутылках с молочной продукцией в СССР

Их цвет выбирался не просто так.

Молочная продукция во времена СССР пользовалась неизменным спросом. Старшее поколение до сих пор с теплотой вспоминает о молоке, которое хранилось всего несколько дней и было намного «натуральнее» современного. При этом отличает молочные продукты другой эпохи не только состав, но и упаковка.

Так, молоко продавалось в стеклянных бутылках объемом пол-литра и литр. Так как использованные бутылки можно было сдать, то на них никогда не клеились этикетки. Вся информация о продукте располагалась на крышечке из фольги.

Например, крышечка серебряного цвета — молоко, а желтая — топленое молоко.

Под зеленой крышкой скрывался кефир, фиолетовая предназначалась для ряженки. Также можно было увидеть серебристую с желтой полоской и синюю: они означали сметану и ацидофилин.

Таким образом, покупатели заранее знали, какой товар покупают, хотя не сталкивались с привычными этикетками. Вся нужная информация умещалась на маленькой крышечке, которую потом просто выкидывали.