Вот это да: Ашмарина из «Дома-2» показала особенных дочерей на одном фото

Алена Ашмарина получила известность благодаря шоу «Дом-2». На проекте светская львица начала встречаться с Ильей Григоренко, от которого родила дочь Алису.

Ребенок для знаменитости не был первым. До того, как попасть на телестройку, Алена состояла в отношениях с бизнесменом Германом Ашмариным. От него она родила дочь Патрисию. Однако появление наследницы не помогло паре сохранить отношения.

С Григоренко Ашмарина также рассталась, а после закрутила роман с предпринимателем Жан-Полем Чуркиным. От него блондинка родила еще двух дочерей. Двойняшек Алена назвала довольно необычными именами — Аврора и Ариана.

Так звезда «Дома-2» стала многодетной матерью. Дочерей Ашмарина воспитывает в одиночку и недавно показала поклонникам в соцсетях редкое совместное фото наследниц. Стоит отметить, что девочки похожи друг на друга как две капли воды и растут невероятными красотками.