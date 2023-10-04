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Вот это да: Александрова сделала честное признание об открытом браке

4 октября 2023 07:45
Вот это да: Александрова сделала честное признание об открытом браке

Выдала все как на духу.

Марина Александрова больше 10 лет замужем за Андреем Болтенко. Актриса сильно удивила поклонников и коллег, решившись на смелый эксперимент.

Новый сериал «Открытый брак» с артисткой в главной роли произвел фурор. Звезда не побоялась сыграть героиню, которая, будучи замужней дамой, пустилась во все тяжкие. Но, как заметила брюнетка, стоит разделять кино и реальную жизнь.

В интервью журналу «Атмосфера» знаменитость сделала честное признание об открытом браке. Александрова отметила, что такой формат отношений ей не подходит.

Высказалась она и о постельных сценах, которых в проекте Ивана Китаева с избытком. Многих интересовал вопрос, как на подобную вольность реагирует муж звезды.

«Как мудрый человек он смотрит не все мои фильмы», — подчеркнула она, намекнув, что скандальный проект не попал в число тех, которые видел Болтенко.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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