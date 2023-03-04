Вот это да: Агутин показал, что скрывает под одеждой (фото)

Леонид Агутин старается откровенно общаться со своими поклонниками по всему миру. В социальных сетях музыкант нередко делится рассуждениями о жизни, иллюстрируя подобные записи своими портретами. И далеко не всегда подписчики обращают внимание именно на размышления артиста.

Так, несколько дней назад в Telegram-канале Агутина появилась запись, в которой он рассуждает о своем жизненном пути. Трогательный стих певец проиллюстрировал снимком, на котором позирует в майке и красуется развитой мускулатурой. Фанаты же обратили внимание именно на кадр, не оставив кумира без комплиментов.

«Красавчик!», «Вот это да, какой вы, оказывается, спортивный», — пишут поклонники.

Также подписчики признались, что не предполагали, как много сил Агутин уделяет спорту, ведь он может похвастаться такой эффектной внешностью. На снимках в Сети он практически никогда не позирует даже в открытой одежде.