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Вот это чудо: россияне ахнули при виде детей бывшего мужа Куликовой

1 мая 2023 10:20
Вот это чудо: россияне ахнули при виде детей бывшего мужа Куликовой

Звездные наследники – уменьшенная копия самого артиста.

Актер Денис Матросов развелся с третьей супругой. С поклонницей по имени Ольга он прожил семь лет, в их браке появился сын Федор. Пассия забрала сына и уехала от артиста в другой город. Основной причиной разлада звезда сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» считает свою вовлеченность в семейные дела и быт.

Вместо того чтобы пойти на съемочную площадку, актер отправлялся на площадку строительную: кто-то должен контролировать, как возводится их общий дом. Приоритет личного над профессиональным, судя по всему, не оценила экс-возлюбленная.

Вот это чудо: россияне ахнули при виде детей бывшего мужа Куликовой

За пределами брака у Матросова подрастает теперь не только 6-летний Федор, но и 11-летний Иван — сын от брака с Марией Куликовой. Отцовство артиста очевидно при одном взгляде на маленьких наследников, как уверены поклонники. В прошлом году актер опубликовал видео с сыновьями. В ролике, который, судя по всему, стал одним из «предразводных», звездные отпрыски поздравляют отца с днем рождения. Ему исполнилось 50 лет.

«Какие же у вас замечательные дети! И так оба на Вас похожи», «Чудесное трио Матросовых!» — писали в комментариях под праздничным видео. Некоторые подписчики похвалили внешний вид артиста: «Именинник — красавец, и дети очень красивые», «Какой папа молодой».

Фото: Кадр из сериала «Ради твоего счастья», 2020, соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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