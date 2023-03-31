Вот это бабуля: не поверите, сколько лет было любовнику 67-летней Екатерины II

Екатерина Великая была глубоко несчастна в браке. Отношения с супругом — Петром III — испортились еще до того, как он взошел на престол. Детей у нее забирала императрица Елизавета. Отсутствие мужского внимания будущая правительница начала компенсировать на стороне.

Став царицей, Екатерина II продолжила завязывать внебрачные отношения с мужчинами и сделала фаворитизм притчей во языцех.

Сергей Салтыков, Григорий Потемкин, с которым царица обвенчалась в 1774 или 1775 году, Григорий Орлов, Александр Ланской. Последнему на момент романа с императрицей было не более 26 лет, в то время как ей самой было за 50. Александр Васильчиков был младше Екатерины на 17 лет. А самому влиятельному фавориту, ее последнему возлюбленному Платону Зубову, было всего 22 года. Их роман продолжался около 7 лет — до самой смерти Екатерины в 1796 году. Ей было 67 лет.