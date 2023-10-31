Вот для какого знака Зодиака ноябрь 2023 станет худшим месяцем в году: им не позавидуешь

Ноябрь — не самый простой месяц года, переходный между осенью и зимой. Холодно, рано темнеет, до новогодних праздников еще далеко — одним словом, поводов для радости не так уж много. Для одного из знаков зодиака последний осенний месяц 2023 года станет едва ли не самым худшим — астрологи предупредили его о проблемах и неприятностях, а также рассказали, чего не стоит делать, чтобы не усугубить ситуацию.

Овен

Богиня удачи Фортуна — дама непостоянная и очень избирательная. Всегда сложно угадать, кого она будет щедро осыпать своими дарами, а на кого даже не посмотрит ласково. В ноябре 2023, по словам астрологов, фаворитом капризной богини уж точно не станет Овен.

Представители огненного знака привыкли к тому, что удача сама идет к ним в руки. Порой им даже не приходится прилагать никаких усилий для того, чтобы добиться желаемого. Но, увы, последний осенний месяц пройдет для Овна под знаком неудач — придется столкнуться с множеством испытаний.

В профессиональной жизни знака будет в лучшем случае затишье, в худшем — неприятности, которые значительным образом скажутся на карьере. Овну стоит быть внимательнее — любой допущенный промах вызовет гнев начальства.

А за особенно крупные «косяки» и вовсе можно поплатиться лишением премии.

В попытке заслужить расположение руководства многозадачный Овен может нахватать массу заданий. Не следует этого делать — в ноябре огненному знаку грозит слишком много неприятных сюрпризов. Если из-за внезапной болезни он не справится с количеством работы, вряд ли босс будет доволен.

В личной жизни у Овна также не все будет гладко.

Отношения с этим знаком и так напоминают пороховую бочку, а в ноябре 2023 риск поссорится в пух и прах возрастет в сотни раз. Из-за текущих неприятностей представители огненной стихии постоянно на взводе, одно неосторожное слово — и вот он, скандал.

Необходимо соблюдать осторожность в финансовых вопросах. Не стоит тратить деньги налево и направо — в самый неожиданный момент потребуется крупная сумма, которая значительно ударит по бюджету.

Приберечь свои кровные на непредвиденные расходы лучше, чем купить очередные туфли.

Овнам необходимо просто переждать неблагоприятный месяц, чтобы после спокойно и уверенно продолжить двигаться вперед. Звезды не рекомендуют огненному знаку вмешиваться в планы Фортуны и пытаться изменить ход событий, иначе можно еще сильнее разгневать ее.