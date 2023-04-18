Вот для какого знака Зодиака май 2023 станет самым "денежным" месяцем

Не за горами май - месяц пышного цветения садов, ясного голубого неба и предвкушения отпуска. В это время не лишними будут дополнительные источники дохода, повышение зарплаты или премия, благодаря которым можно будет позволить себе гораздо больше, чем обычно, чтобы хватило и на текущие расходы, и на предстоящий летний отдых, и в копилке еще что-то про запас осталось. Астрологи выяснили, какой знак в зодиакальном созвездии может рассчитывать на поддержку высших сил и обогащение в мае 2023.

Овен

Избранником фортуны в последний месяц весны 2023 станет Овен. Представители огненного знака в целом довольно удачливые люди, которые добиваются своего не только с помощью возможностей, которые регулярно подбрасывает им судьба, но еще и с помощью врожденной целеустремленности и трудолюбия.

В мае года Черного Водяного Кролика уроженцы этого знака почувствуют себя настоящими Крезами. Обогащению поспособствует активное продвижение вверх по карьерной лестнице. Прежние заслуги Овна на работе сыграют решающую роль - руководство решит, что такой эффективный сотрудник заслуживает гораздо большего.

Без помощи начальства вряд ли получится добиться желаемого, поэтому звезды советуют строптивому Овну не отвергать предложенную поддержку.

Как правило, представители этого знака привыкли добиваться всего сами, но время от времени, говорят астрологи, даже им необходимо прислушаться к чужим советам и позволить вмешаться.

С помощью руководства Овен может познакомиться с влиятельными людьми, поддержка которых может пригодиться в будущем и значительно облегчить продвижение к вершинам. В общении с новыми людьми Овен покажет себя самым лучшим образом, за что будет удостоен повышения и щедрого денежного вознаграждения.

Часть заработанных средств, которых, как обещают астрологи, будет немало, Овен может с легкостью потратить на исполнение своих давних “хотелок”.

Планирование отпуска, приобретение желанной вещи, солидный вклад в приобретение жилья или автомобиля - представители огненной стихии вольны ни в чем себя не ограничивать.

Не лишним будет отложить часть средств на будущее или инвестировать их.

Как бы Овен ни поступил, он все равно окажется в плюсе - май 2023 значительно обогатит его кошелек и счет в банке, а также откроет перед ним новые карьерные возможности.