Вот для каких знаков восточного гороскопа май 2023 года сложится удачнее всего: вы есть в списке?

Последний месяц весны 2023 приготовил приятные сюрпризы для некоторых знаков восточного гороскопа. В мае они испытают прилив энергии и смогут не только воплотить в жизнь свои давние замыслы, но еще и воспользоваться новыми возможностями, которые подкинет им судьба. Рассказываем, для представителей каких знаков в скором времени наступит белая полоса.

Крыса

Люди, рожденные в год Крысы, в мае 2023 станут фаворитами фортуны. Больше всего им повезет в сфере карьеры. Первая половина месяца будет насыщена работой, представителям знака некогда будет голову поднять. Однако во второй части месяца их ждет щедрое вознаграждение за труд - денежная премия от руководства и возможное повышение.

В личной жизни Крысы также будут на редкость удачливы.

Одинокие уроженцы знака имеют все шансы встретить свою вторую половинку, судьбоносное знакомство состоится в середине месяца. Для тех, кто уже состоит в отношениях, тоже есть приятные новости - появится возможность съездить с любимым человеком на отдых.

Кролик

Поскольку символом 2023 года является Черный Водяной Кролик, было бы странно, если бы покровитель оставил без внимания своих подопечных. Последний весенний месяц выдастся для представителей знака по-настоящему фееричным. Новые деловые знакомства принесут пользу и помогут вывести бизнес на прежде недостижимый уровень.

Романтики в жизни Кролика будет хоть отбавляй.

В мае представители знака испытают прилив нежных чувств к своему постоянному партнеру и могут рассчитывать на второй медовый месяц. Гармония во взаимоотношениях в паре достигнет своего максимума. Возможно предложение руки и сердца или известие о долгожданном прибавлении в семействе.

Петух

С наступлением мая Петух почувствует себя обновленным. Настроение будет на максимуме, эксперты советуют воспользоваться возможностью и вложить накопленную положительную энергию в работу.

Отдача будет колоссальная - столько похвал от руководства и такой большой премии в жизни представителей знака, пожалуй, еще не было.

Одинокие Петухи могут рассчитывать на встречу с человеком, который вполне может стать их избранником. Самочувствие представителей знака тоже будет отличным, май - подходящее время для того, чтобы позаботиться о своей форме и начать посещать танцы, фитнес-клуб или тренажерный зал.