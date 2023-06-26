Вот для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике: а вы и не знали

Ни за что не догадаетесь.

На каждом чайном пакетике есть специальная брендированная бирка. Кажется, все просто — клочок бумажки служит для того, чтобы придерживать пакетик и макать его в чашку, не роняя. Однако миллионы людей заблуждались.

У привычного элемента нашлось совершенно другое назначение.

Этот лайфхак сделает ваше чаепитие еще более простым и удобным.

На самом деле ярлык придумали для того, чтобы просунуть его под чашку. Кружка придавит бирку своим весом и тем самым зафиксирует пакетик. Когда вы нальете в чашку воду, нитка будет сидеть крепко и ни за что не соскользнет внутрь, рассказывает автор блога «Невредные советы».