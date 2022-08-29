Вот чью фигуру признали лучшей в мире: россияне высмеяли бедняжку
Мнения мужчин и женщин не сошлись.
Вывод ученых из университета в Техасе породил громкие споры в российских соцсетях. Так, исследователи провели опрос среди мужчин и женщин, чтобы выявить представительницу с идеальными параметрами тела. Ею стала актриса Келли Брукс.
Фигуру звезды сложно назвать типичной для Голливуда, а в модельном бизнесе она смогла бы представлять лишь plus-size размеры, однако для простых мужчин именно такие параметры оказались близкими к идеалу.
Для зарубежных ценителей женской красоты — да, россияне же высказали иную точку зрения. Немало пользователей Сети выразили недоумение, подчеркнув, что у Брукс заметен лишний вес, диспропорции и наверняка целлюлит:
«Да и кто определил, что это идеальная фигура?! Как по мне, так лично она далека от идеала».
Кто-то вовсе отметил, что в России такие девушки встречаются повсеместно:
«Простая Зинка с соседнего подъезда».
Нашлись и те, кто встал на защиту Келли и выявил реальную проблему в том, как сильно сознание людей засорено нереалистичными стандартами красоты.