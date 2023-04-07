Вот что звезды запрещают делать Девам, чтобы не отпугнуть богатство и изобилие
Астрологи рассказали, каких действий стоит избегать представителям земного знака, чтобы сохранить благосостояние.
Из глубины веков до наших дней дошло большое количество примет и суеверий, связанных с деньгами либо их отсутствием. Одна из самых распространенных, например, - не свистеть в доме, чтобы не лишиться богатства. По мнению астрологов, у каждого знака зодиака есть свой набор правил, которые следует соблюдать, чтобы в доме всегда водились финансы и не отворачивалась удача. Рассказываем, что категорически запрещено делать Девам, если они хотят сохранить свое благосостояние.
Советоваться с окружающими по финансовым вопросам
Эксперты убеждены - чтобы не только сохранить, но еще и приумножить свое богатство, Девам не нужно обращаться за помощью к посторонним людям. Представители этого знака лучше всех знают, как обращаться со своими финансами, и чужие советы могут нанести их благосостоянию большой и невосполнимый урон.
Кроме того, нельзя исключать вероятность, что среди “доброжелателей” найдется тайный завистник Девы, который воспользуется случаем и подаст вредный совет.
Представители земного знака не отличаются доверчивостью, но и на старушку бывает прорушка - чтобы избежать неблагоприятных последствий, рассчитывать стоит исключительно на себя.
Рассказывать о своих доходах
Благодаря своей целеустремленности, работоспособности и ответственности Девы находятся на хорошем счету у работодателей. Уроженцы земного знака достаточно быстро и уверенно поднимаются вверх по карьерной лестнице, собирают приятные “плюшки” в виде денежных премий и прибавок к основному жалованью.
Порой возникает соблазн рассказать о своих доходах, похвастаться успехами, да и вопросы об уровне заработка нет-нет да поднимаются в беседе.
Однако астрологи настоятельно не рекомендуют Девам поддаваться искушению и раскрывать свои доходы. Завистники могут сглазить их, и тогда с богатством придется попрощаться.
Идти против интуиции
Практичные Девы редко задумываются над тем, что шепчет им голос интуиции. Они не воспринимают всерьез все, что связано с мистикой, посмеиваются над этим и считают пустыми суевериями. Плохие предчувствия представители земной стихии часто игнорируют, отмахиваются от них, убежденные в том, что все будет в порядке.
На самом деле астрологи не советуют Девам идти против своей интуиции.
Сами того не зная, уроженцы знака обладают сильным шестым чувством, которое уберегает их от бед. Если возникают любые сомнения, связанные с финансовыми операциями, лучше прислушаться к внутреннему голосу и последовать его совету.