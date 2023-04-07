Вот что звезды запрещают делать Девам, чтобы не отпугнуть богатство и изобилие

Из глубины веков до наших дней дошло большое количество примет и суеверий, связанных с деньгами либо их отсутствием. Одна из самых распространенных, например, - не свистеть в доме, чтобы не лишиться богатства. По мнению астрологов, у каждого знака зодиака есть свой набор правил, которые следует соблюдать, чтобы в доме всегда водились финансы и не отворачивалась удача. Рассказываем, что категорически запрещено делать Девам, если они хотят сохранить свое благосостояние.

Советоваться с окружающими по финансовым вопросам

Эксперты убеждены - чтобы не только сохранить, но еще и приумножить свое богатство, Девам не нужно обращаться за помощью к посторонним людям. Представители этого знака лучше всех знают, как обращаться со своими финансами, и чужие советы могут нанести их благосостоянию большой и невосполнимый урон.

Кроме того, нельзя исключать вероятность, что среди “доброжелателей” найдется тайный завистник Девы, который воспользуется случаем и подаст вредный совет.

Представители земного знака не отличаются доверчивостью, но и на старушку бывает прорушка - чтобы избежать неблагоприятных последствий, рассчитывать стоит исключительно на себя.

Рассказывать о своих доходах

Благодаря своей целеустремленности, работоспособности и ответственности Девы находятся на хорошем счету у работодателей. Уроженцы земного знака достаточно быстро и уверенно поднимаются вверх по карьерной лестнице, собирают приятные “плюшки” в виде денежных премий и прибавок к основному жалованью.

Порой возникает соблазн рассказать о своих доходах, похвастаться успехами, да и вопросы об уровне заработка нет-нет да поднимаются в беседе.

Однако астрологи настоятельно не рекомендуют Девам поддаваться искушению и раскрывать свои доходы. Завистники могут сглазить их, и тогда с богатством придется попрощаться.

Идти против интуиции

Практичные Девы редко задумываются над тем, что шепчет им голос интуиции. Они не воспринимают всерьез все, что связано с мистикой, посмеиваются над этим и считают пустыми суевериями. Плохие предчувствия представители земной стихии часто игнорируют, отмахиваются от них, убежденные в том, что все будет в порядке.

На самом деле астрологи не советуют Девам идти против своей интуиции.

Сами того не зная, уроженцы знака обладают сильным шестым чувством, которое уберегает их от бед. Если возникают любые сомнения, связанные с финансовыми операциями, лучше прислушаться к внутреннему голосу и последовать его совету.