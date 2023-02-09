Вот что звезды делают с кучей букетов от фанатов: узнав, вы перестанете покупать цветы кумирам

Далеко не всегда подарки остаются у знаменитостей.

Поклонники отечественных и мировых знаменитостей считают своим долгом преподнести любимому артисту букет цветов после выступления. И после больших концертов знаменитости оказываются практически завалены букетами, хотя далеко не все фанаты знают, что же случается с их подарками.

По словам светского обозревателя Левана Тодуа, артисты никогда не выкидывают цветы на помойку, даже если букетов набирается несколько десятков. В большинстве случаев они их передаривают своим коллегам.

«Цветы артисты обычно дарят балету, администрации. Роскошные букеты забирают домой», — признался эксперт порталу Blitz.plus.

Мягкие игрушки, которые также являются одними из самых популярных подарков, артисты отправляют в детские дома и приюты. Но самые эффектные или запоминающиеся остаются в их домах как память об успешном выступлении.