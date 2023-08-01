Вот что значит шесть лет в разводе: народ оторопел, увидев пикантный танец Бузовой

Ведущая, певица и актриса Ольга Бузова имеет сомнительную репутацию. Но ее саму, похоже, такое положение вещей устраивает. Более того, звезда «Дома-2» всегда готова еще «добавить огня».

Недавно Бузова поделилась в своем микроблоге не в меру пикантным видео из душа. Ольга предстала с мокрыми волосами и в серебристом бикини, которое едва прикрывало ее прелести. Звезда позировала с разных ракурсов, поддразнивая публику.

Однако вместо ожидаемых комплиментов Бузова получила шквал критики. Подписчики высмеяли выкрутасы Ольги и сравнили ее с Волочковой.

«Кто-нибудь скажите ей уже, что это отвратительно», «Все бывшие перекрестились сто тысяч раз», «Зачем выкладывать себя полуголую, чтобы мужика найти?», «Тихонько крыша едет, сходит Оля с ума», — пишут пользователи Сети.

После громкого развода с Дмитрием Тарасовым и травматичного расставания с Давидом Манукяном Бузова, что называется, дошла до крайности. Одиночество плохо влияет на Ольгу, и теперь она теряет всякое чувство меры.