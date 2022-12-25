«Вот что значит – гены!»: от первого внука Табакова не смогли отвести глаз (фото)

В прошлом году Павел, младший сын Олега Табакова, перестал скрывать внебрачную дочку. Девочку родила его возлюбленная Софья Синицына еще в 2020 году. Малышка стала пятой внучкой мэтра кино, который, к сожалению, не дожил до ее появления на свет. А вот внук в династии Олега Табакова по-прежнему один.

В 1991 году в союзе старшего сына артиста Антона и Екатерины Семеновой родился сын. В маленьком Никите Табаков души не чаял и много времени проводил с мальчиком. Не изменилось это даже тогда, когда Екатерина ушла от Антона. Много позже актриса корила себя за эту ошибку. По ее словам, мужчине нужна была семья, а она не собиралась сидеть дома и мечтала о карьере. Брак они так и не оформили.

После разрыва Антон исправно выплачивал алименты на сына и поддерживал с ним общение. По мнению Екатерины, Никита рос буквально копией отца. Сейчас ему уже 31 год, он превратился в привлекательного мужчину, от которого сложно отвести взгляд. Никита живет в Лондоне и занимается инвестициями в сфере информационных технологий.