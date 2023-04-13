Вот что ждет Россию в ближайшем будущем: от правды мурашки по коже

Будущее России пытаются предсказать многие, и не всегда эти прогнозы утешительны. Так, слова парапсихолога Дарьи Абазы многих застанут врасплох.

Специалист по сверхъестественному написала в своих соцсетях, что всем живущим на прибрежных зонах стоит быть осторожнее. По словам Абазы, скоро всю Землю ожидают природные катаклизмы, многие города и страны уйдут под воду в течение ближайших десяти лет.

Парапсихолог считает, что в первую очередь под удар попадет Санкт-Петербург. Также незавидная участь ожидает жителей Мурманска, Краснодарского края и Ямало-Ненецкого АО. По словам Дарьи, катаклизмы затронут не только часть России. Прорицательница предрекла печальную судьбу Китаю, Индии и Мальдивам, жителям которых тоже не поздоровится.

Ранее предсказатели уверяли, что глобальное затопление ждет США. Это логически объяснимо, ведь в этой стране в течение полугода бушуют страшные ураганы из-за близости океана. Однако, судя по предсказанию Дарьи, жителям Штатов, в отличие от граждан России, бояться нечего.