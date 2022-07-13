Вот что вытворила Сябитова ради работы на Первом

На что только ни готовы пойти люди ради работы на федеральных каналах страны! Лариса Гузеева в свое время отказалась от ролей в театре ради роли главной свахи страны, а ее коллега по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова и вовсе решила выделиться среди остальных кандидатов, нахамив участнику.

Свою карьеру Сябитова начала на маленьком и малоизвестном канале, где вела программу «Ищу любовь», и за короткое время приобрела статус эксперта в отношениях. Поскольку формат подобных шоу ей был уже знаком, она без труда получила приглашение на кастинг в «Давай поженимся!», вот только чтобы выделиться среди других Роза придумала оригинальный ход. Пока все ведущие постоянно делали комплименты участникам, Сябитова решила сказать жениху гадость, чтобы вызвать эмоции у публики. «Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. (…) Почему? Ты гол как сокол» — заявила она жениху. Продюсерам такая дерзость понравилась, и Роза получила место в передаче. Об этом случае Сябитова сама рассказала в интервью Валерии на шоу «Между нами ».