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Вот что вытворила Сябитова ради работы на Первом

13 июля 2022 07:43
Вот что вытворила Сябитова ради работы на Первом

Знаменитая сваха решила пойти необычным путем.

На что только ни готовы пойти люди ради работы на федеральных каналах страны! Лариса Гузеева в свое время отказалась от ролей в театре ради роли главной свахи страны, а ее коллега по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова и вовсе решила выделиться среди остальных кандидатов, нахамив участнику.

Свою карьеру Сябитова начала на маленьком и малоизвестном канале, где вела программу «Ищу любовь», и за короткое время приобрела статус эксперта в отношениях. Поскольку формат подобных шоу ей был уже знаком, она без труда получила приглашение на кастинг в «Давай поженимся!», вот только чтобы выделиться среди других Роза придумала оригинальный ход. Пока все ведущие постоянно делали комплименты участникам, Сябитова решила сказать жениху гадость, чтобы вызвать эмоции у публики. «Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. (…) Почему? Ты гол как сокол» — заявила она жениху. Продюсерам такая дерзость понравилась, и Роза получила место в передаче. Об этом случае Сябитова сама рассказала в интервью Валерии на шоу «Между нами».

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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