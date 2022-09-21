Вот что удивило американцев в советском хите: для россиян это норма

Рецензии зарубежных критиков на советские ленты, которые шли в прокате, обычно отличались от мнений отечественных зрителей. Так случилось и с комедией 1985 года «Влюблен по собственному желанию». Пока жители СССР внимательно следили за отношениями бывшего спортсмена и скромной девушки-библиотекаря, иностранцы удивлялись показанным в картине деталям быта.

Кинокритик Винсент Кэнби в рецензии на фильм для издания «Нью-Йорк таймс» подчеркнул, что пара впервые знакомится «на безупречно чистой станции метро». Эксперт будто отмечает неправдоподобность происходящего. Однако русскоязычные пользователи Интернета не поняли замечание Кэнби. По их словам, до сих пор в России в метрополитене поддерживают чистоту. А вот в зарубежных лентах нередко можно было заметить пугающие темные и грязные станции «подземки».