Вот что толкнуло знаменитого режиссера СССР попрошайничать на улицах

Виктор Мережко — один из самых известных и популярных режиссеров и кинодраматургов сначала Советского Союза, а потом и России, лауреат многочисленных премий. Но мало кто знает, что сценарист «Родни», «Ночных забав» и «Отставной козы барабанщика» в детстве прошел через настоящие голод и нищету.

Виктор Иванович родился летом 1937 года на одном из хуторов Ростовской области, поэтому детство его пришлось на голодные военные и послевоенные годы. Дело осложнялось тем, что рос Мережко в многодетной семье, а еды на всех попросту не хватало.

«После войны мы по полгода не видели хлеба», — рассказывал Мережко журналистам.

Когда мама впервые привезла хлеб своим четверым детям, они просто разрезали его на кусочки и держали во рту, словно конфету.

Чтобы хоть как-то прокормить себя и семью, Виктор решился на отчаянный шаг и начал просить милостыню на улицах. Взяв у отца трофейный аккордеон, мальчик играл для проходящих мимо людей знаменитую «Цыганочку» в ожидании, когда хоть кто-нибудь даст ему денег.