Вот что стало с внуком Мордюковой и Тихонова, от которого они отреклись (фото)

Владимир, внук Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, появился на свет весной 1981 года. Мальчики рос в творческой семье, а его родственники были известны на весь СССР. Однако это не сделало его детство счастливым.

Дело в том, что в 9 лет Владимир лишился своего отца, который страдал от алкогольной зависимости. Из-за этого Нонна Мордюкова отвернулась от него и от его матери Наталии. Она оставила мальчика со своей невесткой одних на кладбище после похорон сына и больше никогда с ними не виделась.

Владимир же, окончив школу, решил пойти по стопам прославленных родственников и стал артистом. Сначала он окончил курсы оперного пения, а впоследствии стал студентом ГИТИСа. Сегодня Владимир служит в «Столичном театре романса» и изредка появляется в фильмах и сериалах на второстепенных ролях.

Связаться с родственниками он пытался уже в зрелом возрасте. Несколько лет назад ему удалось дозвониться до Мордюковой, которая была рада услышать родной голос. Однако уже в следующий раз сестра артистки запретила Владимиру с ней разговаривать: она была уверена, что он пытается забрать деньги прославленной бабушки. С Вячеславом Тихоновым Владимир встретился на его юбилее. Он специально исполнил романс в честь своего деда, чем растрогал артиста.

Тихонов-младший ведет закрытый образ жизни. Он не общается с прессой и не ведет социальные сети, предпочитая общаться с поклонниками только на своих выступлениях.