Вот что стало с самой сексуальной противницей Терминатора из «Восстания машин»

После своей самой звездной роли Кристанна Локен начала без особого разбора сниматься в голливудских проектах.

Актрису Кристанну Локен весь мир знает как главного антагониста Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор: Восстание машин». За красавицей-киборгом T-X было приятно следить не только потому, что она держала на своих плечах главную сюжетную линию, но и потому, что главная роль в этой франшизе, отданная женщине, была полной неожиданностью.

После того, как в 2003 году в возрасте 19 лет актриса сыграла свою самую звездную роль, Кристанна продолжила голливудскую карьеру, но вот ее фильмы не получили особого зрительского признания. Из заметных проектов можно отметить лишь немецкий фильм «Кольцо Нибелунгов», где она играла принцессу Брюнхильду, а также главную героиню Рейн в «Бладрейне» режиссера Уве Болла.

Судя по всему, Кристанну не смущает качество картин, в которых она снимается. К тому же выглядит 40-летняя Локен прекрасно. Кроме кинокарьеры актрису поддерживает на плаву и собственный бизнес — у нее имеется магазин, в котором продаются товары для всей семьи.