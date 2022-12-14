Вот что стало с россиянкой, которой ревнивый муж отрубил руки 5 лет назад

Один страшный день пять лет назад перевернула жизнь Маргариты Грачевой. Ревнивый супруг Дмитрий, от которого то и дело порывалась уйти девушка, отвез ее в лес, где отрубил кисти обеих рук. После этого мужчина довез жену до больницы. Врачи трудились над Маргаритой много часов: одну руку удалось пришить, а вместо второй у нее вскоре появился современный протез, средства на который помогли собрать неравнодушные люди.

За эти 5 лет жизнь Грачевой сильно изменилась. С мужем, которого посадили в колонию на 14 лет, она оформила развод. Маргарита написала книгу о своей истории и в соцсетях познакомилась с мужчиной из Санкт-Петербурга. В 2019 году она вышла за избранника замуж и переехала к нему. Вскоре Маргарита стала ведущей на федеральном телевидении в программе «Близкие люди».

Более того, теперь Грачева — многодетная мама. Кроме двух сыновей от прошлого брака, она воспитывает и недавно родившегося мальчика. Женщина не скрывает, что они с мужем мечтают еще и о дочери.