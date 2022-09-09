Вот что стало с отвергнувшей Данилу Багрова трамвайщицей из «Брата»

В фильме «Брат» герой Сергея Бодрова-младшего встречает девушку Свету, которая работает водителем трамвая. По сюжету Данила Багров жестоко наказывает ее мужа, который часто избивал Свету. Но она все равно отвергает ухаживания справедливого молодого человека.

Режиссер ленты Алексей Балабанов случайно заметил актрису Светлану Письмиченко на сцене театра Ленсовета и был вдохновлен ее мастерством. Роль героини он написал лично для нее и даже так же назвал персонажа. Светлане ничего не оставалось, как в короткие сроки обучиться вождению трамвая.

С постановщиком Письмиченко сотрудничала еще раз в 2008 году на съемках картины «Морфий». Всего фильмография Светланы насчитывает около 30 проектов, но себя она больше считает театральной актрисой. Она до сих пор служит в театре Ленсовета, где выходит на сцену в главных постановках каждого сезона. В этом году Письмиченко отметила 57-летие. Хотя о личной жизни говорить она не любит, известно, что Светлана встретила будущего мужа еще в 14 лет. Весте они воспитали двоих сыновей.