Вот что стало с Катей из «Бумера» спустя 19 лет (фото)

Яна Шивкова стала известна широкому зрителю после того, как по стране прогремел фильм Петра Буслова «Бумер». За плечами молодой актрисы к тому времени уже были роли в кинохитах девяностых и нулевых — «Бригада», «Граница. Таежный роман». Но все они были эпизодическими, поэтому к 28 годам Яна оставалась в тени именитых коллег по цеху.

После выхода «Бумера» ситуация в одночасье изменилась — девушку просто засыпали предложениями. И вот уже 19 лет Шивкова успешно снимается в самых разных фильмах: от мелодрам до криминальных сериалов. А правильное питание и занятия спортом помогают 47-летней актрисе до сих пор эффектно выглядеть на большом экране.

А вот личная жизнь Яны остается для поклонников тайной. Известно только, что она счастлива в браке с успешным и достаточно влиятельным бизнесменом. При этом ее соцсети пестрят лишь рабочими кадрами со съемок.