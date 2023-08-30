Вот что спортсмены выставляют напоказ в тренажерном зале: не брезгует даже Костомаров

Роман Костомаров перенес операции по ампутации стоп и кистей, но вовсе не собирается сдаваться. Недавно прославленный фигурист опубликовал видео с тренировки и продемонстрировал свою подготовку.

На ролике спортсмен занимается на велотренажере, задействовав протезы. Роман выглядит изнуренным, а его полотенце насквозь пропитано потом. Это доказывает, что фигурист выкладывается на все сто, а не имитирует бурную деятельность в спортзале. Многие спортсмены тоже демонстрируют свои полотенца на камеру, и если они сухие, то подписчики принимают их тренировки за показуху. Но это явно не случай Костомарова.

Свой пост чемпион подписал лаконично: «На спорте».

На прошлой неделе фигурист впервые после ряда сложных операций вышел на лед. Он стал участником шоу «Письма любви». Костомаров был не на коньках, а предстал перед публикой в кроссовках. Поклонники надеются, что однажды их кумир полноценно вернется на лед.