Вот что случилось с особняком Маккаллистеров из «Один дома»

Семейная комедия «Один дома» в 1990 году стала настоящей рождественской классикой и сделала исполнителя главной роли Маколея Калкина юной звездой. За время «обживания» его героем Кевином большого семейного особняка Маккаллистеров зрители тоже успели познакомиться с домом — с пугающим подвалом, просторными спальнями и черным ходом. И, как оказалось, здание не было построено специально для съемок, а создатели картины просто арендовали подходящую недвижимость, когда нашли ее неподалеку от Чикаго.

Семья, владеющая домом, с радостью предоставила его съемочной группе. Однако в целях приватности настоящие интерьеры особняка были показаны лишь на парадной лестнице и в гостиной. Все остальные комнаты были воссозданы в декорациях в заброшенной школе.

Сейчас прежние собственники здания уже давно съехали, но дом по-прежнему находится в Иллинойсе. Каждый год на его фоне делают сотни снимков поклонники комедии «Один дома». В настоящий момент жилье оценивается в 2 млн долларов.