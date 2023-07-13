Вот что скрывала Дубовицкая за кулисами «Аншлага»: откровения юмористов шокируют

Юмористическое шоу «Аншлаг» впервые вышло на экраны и долгое время пользовалось огромной популярностью у зрителей. Но со временем выпуски передачи стали все менее смешными. Это связывали с уходом из «Аншлага» лучших комиков, но причина этого долго оставалась тайной. Дзен-канал «Елка Тренд» раскрыл правду о конфликтах за кулисами телешоу.

Причиной разногласий между артистами и руководством стали, как это часто бывает, деньги. Многие бывшие участники «Аншлага» заявляли, что Дубовицкая постоянно им недоплачивала. Суммы за много лет накопились серьезные. Юмористами ведущая почти не дорожила, прямо заявляя, что без нее они пропадут.

Первыми из шоу ушли Ян Арлазоров и Ефим Шифрин. Они даже подали в суд, так как увидели в эфире свои номера, за которые не получили ни копейки. Разбирательство юмористы выиграли и получили совсем не смешную сумму — полтора миллиона рублей.

Постепенно Дубовицкая разругалась со всем «золотым составом» передачи. Шоу «Аншлаг» выходит в эфир до сих пор, но его популярность не сравнится с прежней: лучшие комики ушли в сольное плавание, а достойную замену им так и не нашли.