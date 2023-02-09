Вот что происходит с едой на «Поле чудес»: ответ Якубовича вас шокирует

Капитал-шоу «Поле чудес» известно не только своим бессменным ведущим или знаменитым барабаном. Зрители знают программу и благодаря традиции дарить Леониду Якубовичу в каждом выпуске подарки, многие из которых — это еда. При этом мало кто из поклонников догадывается, что же случается с ней после съемок очередного выпуска.

Как признался сам ведущий, все съедобные подарки отдаются гостям передачи. Продюсеры просто оставляют их на барабане, а участники выпуска после завершения съемок угощаются деликатесами.

«Все бросаются к барабану и съедают все, что принесли», — рассказывает Якубович в беседе с «Комсомольской правдой ».

Сам Якубович при этом старается не участвовать в разделении еды. По его словам, гости иногда чересчур агрессивно пытаются заполучить то или иное блюдо, поэтому находиться непосредственно у барабана становится опасно.