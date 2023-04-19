Вот что принесет затмение в Скорпионе в начале мая 2023: лучше быть осторожней

С 1 по 5 мая 2023 нас ожидает полнолуние и лунное затмение в Скорпионе. Поскольку этот знак зодиака известен своей резкостью, коварством и мстительностью, названный период будет сложным - не только для самого Скорпиона, но и для его соседей по гороскопу. Астрологи рассказали, от каких слов и поступков совершенно точно стоит отказаться в начале мая, чтобы не натворить ошибок и избежать фатальных последствий.

Астрологи предупредили о том, что в начале мая многие знаки зодиака окажутся во власти темной энергетики. Виной всему станет полнолуние, плавно переходящее в лунное затмение в Скорпионе.

Эти астрологические явления неблагоприятным образом скажутся на самочувствии и эмоциональном фоне знаков, послужат причиной для неприятных ситуаций.

В указанный период мир как будто бы окрасится в мрачные тона. Настроение представителей зодиакального круга будет крайне нестабильным, в разные дни будет преобладать тревожность, раздражительность, гнев, агрессия. Весь внутренний негатив, накопившийся за длительный срок, может внезапно вылезти наружу и доставить всем множество неудобств.

Атмосфера будет напряженной - настолько, что достаточно будет одного неосторожного взгляда, чтобы вспыхнула ссора. Неизбежно дадут о себе знать прошлые конфликты, старые обиды и раны, которые до сих пор не затянулись.

Помимо своей воли, знаки зодиака превратятся в ворчунов и критиков, которых хлебом не корми - дай кого-нибудь задеть побольнее.

Затмение в Скорпионе принесет с собой целое море стресса. Многие знаки попробуют снять негативные эмоции не с помощью споров и ссор, а иначе, обратившись к пагубным пристрастиям. Алкоголь, курение и прочие вредные привычки на какое-то время снизят тревожность, но последствия, которыми придется расплачиваться, будут тяжелыми.

Как бы ни было сложно, астрологи рекомендуют представителям знаков держать себя в руках и не поддаваться негативу. Одно резкое словечко, брошенное в адрес дорогого человека, может стоить добрых отношений с ним.

Чтобы не испортить настроение друг другу и не перестать общаться на почве конфликта, астрологи советуют сосредоточиться на приятном.

В борьбе со стрессом помогут различные медитативные практики, расслабление, массаж. Кроме того, стоит вспомнить о своем хобби, увлечениях, которые приносят позитивные эмоции. Творчество в любом проявлении, доброжелательное общение с близкими и полноценный отдых помогут пережить коварное астрологическое явление без больших потерь.