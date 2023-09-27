Вот что принесет всем знакам полнолуние 29 сентября: лучше быть наготове

Любое астрологическое событие накладывает свой отпечаток на судьбу знаков зодиака. Для одних он будет приятным, для других - не очень, а третьи и вовсе столкнутся с глобальными изменениями, которые делят жизнь на “до” и “после”. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать представителям разных созвездий от сентябрьского полнолуния.

29 сентября 2023

Астрологические явления приносят с собой много перемен, плохих и хороших. Зачастую люди, столкнувшись с резкими и кардинальными изменениями в своей жизни, удивляются и задаются вопросом, что произошло. Стоит взглянуть на календарь - вполне возможно, что причиной тому полнолуние или затмение.

Осень 2023 богата на значимые астрологические события.

Одно из них - полнолуние, которое произойдет 29 сентября. Оно окажет свое влияние на жизнь каждого знака зодиака, вопрос лишь в том, положительное или отрицательное. Узнать это заранее помогут прогнозы профессиональных астрологов.

По словам экспертов, огненным знакам придется принимать судьбоносное решение. Овну, например, предстоит разобраться с личной жизнью. Вполне возможно, что на кону - расставание с человеком, с которым уже давно не по пути, или знакомство со своей истинной второй половинкой.

Льва ожидают блестящие карьерные перспективы. Огненный знак получит деловое предложение, которое в корне изменит его жизнь и принесет известность. Изменения, которые предрекают звезды Стрельцу, также касаются профессии. На горизонте маячит новая должность или вовсе смена места работы.

Земным знакам необходимо вспомнить расхожую фразу о том, что все тайное становится явным.

Тельца застигнет врасплох секрет из прошлого, о котором он не подозревал. Деве предстоит столкнуться с последствиями принятых когда-то решений, а Козерогу - сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Для представителей воздушной стихии полнолуние приготовило свои сюрпризы. Близнецам рекомендуется присмотреться к новым знакомым - один из них станет для знака проводником к новым высотам. У Весов наступит переломный момент в личной жизни, а Водолею предстоит отточить до совершенства свой талант.

Наконец, водные знаки решатся на перемены, которые их давно привлекали.

Рак сменит место работы или род деятельности, Скорпиону звезды предрекают увольнение (спойлер: это будет только к лучшему) или новую должность, Рыбки откроют для себя новый источник дохода и смогут подзаработать.