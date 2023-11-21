Вот что опять учудил актер Чирков, с которым после нападения на жену отказались работать режиссеры

Еще недавно Сергей Чирков считался одним из наиболее перспективных артистов в стране. Звезда фильмов «Как я стал русским», «Молот», «Четвертая смена», «Домовой» и «Путь на остров каторжных», до 2021 года он был нарасхват у режиссеров. Однако карьеру актера погубили вредные привычки.

Отмечая старый Новый год, Чирков перебрал с алкоголем. Ссора с женой переросла в поножовщину: разъяренный артист бросился на супругу. К счастью, женщина не получила серьезных повреждений. После резонансного эпизода постановщики стали отказываться от работы со знаменитостью.

Инцидент ничему не научил Сергея Чиркова, ведь он вляпался в очередной скандал. Telegram-канал Mash сообщает, что актер напился и замертво упал на сцене. Чирков должен был судить конкурс, но вместо этого стал курить в зале и исполнять странные танцы. С представления его с позором увезли на такси.