Вот что, оказывается, россияне просили у Деда Мороза: грустно осознавать

Загадывать желание в честь наступающего года — давняя традиция, которая объединяет уже не одно поколение россиян. При этом, как оказалось, большая часть жителей страны просит для себя и своих родных далеко не материальные блага.

Так, судя по результатам социологического опроса, престижные вещи и улучшение благосостояния интересуют весьма незначительный процент респондентов. 64% опрошенных, независимо от возраста, хотят, чтобы они и их близкие не сталкивались с болезнями и жили долгой и счастливой жизнью.

О счастье, как пишет исследовательских холдинг Romir, мечтает всего 7% респондентов. А встретить настоящую любовь хотят лишь 2% опрошенных. При этом из материальных благ самым популярным оказалось путешествие и улучшение жилищных условий. О захватывающей поездке грезят 5%, и ровно столько же мечтают получить в подарок новый дом.

Как отмечают исследователи, подобная тенденция прослеживается уже не первый год. Ранее жители страны также мечтали преимущественно о здоровье и счастье для своих родных и не отдавали предпочтение материальной стороне жизни.