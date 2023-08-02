Вот что нужно сделать этим 5 знакам зодиака до конца лета, чтобы осень прошла гладко

В последний месяц лета нужно как следует отдохнуть. Представителям некоторых знаков зодиака важно прислушаться к советам звезд и заняться приятными делами, прежде чем Шуфутинский снова перевернет календарь. И тогда осень пройдет сладко да гладко!

Телец

Больше не отказывайте себе во вкусной еде: сейчас самое время пуститься во все тяжкие. Ваш внутренний гурман должен ликовать — отправьтесь в ресторан экзотической кухни. Или попробуйте приготовить как можно больше новых блюд самостоятельно.

Козерог

Если вы давно хотели заняться танцами, то сейчас самый подходящий момент. Отбросьте комплексы и серьезность. Танцуйте так, будто на вас никто не смотрит. Дайте волю своим эмоциям: вы в ритме танца, и вам некуда деваться.

Овен

Жизнь готовит вашим нервам проверку на прочность. Неважно, чего вы боитесь — придется столкнуться со своим страхом лицом к лицу. Наберитесь мужества и смело идите вперед. Все не так страшно, как кажется, и удовольствие от самопреодоления не заставит себя ждать.

Скорпион

Вам больше не нужно скрывать свою романтичную натуру. До конца лета вам стоит решиться на важный и откровенный разговор, который вы так долго откладывали. Открыто выразите свои чувства. Не бойтесь: вас обязательно поймут.

Близнецам

Вспомните, как давно были в библиотеке или книжном магазине. Звезды советуют как можно больше времени проводить за чтением книг. Более того, не бойтесь оказаться по ту сторону. Попробуйте свои силы в качестве писателя. И результат превзойдет ваши ожидания.