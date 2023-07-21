Вот что нужно сделать 22 и 23 июля, чтобы следующая неделя была удачной: отдых по знакам зодиака

Суббота и воскресенье для большинства людей — это единственные дни без работы и обязательств. Но судьба порой готовит весьма неожиданные сюрпризы, поэтому астрологи советуют внимательно подойти к планированию выходных, чтобы они прошли как можно лучше.

Овны

Представителям этого знака зодиака необходимо отказаться от любимых привычек. Домоседам нужно отправиться на массовое мероприятие или встретиться с друзьями вне дома, а любителям активного отдыха — насладиться уютом и спокойствием родных стен.

Телец

Тельцам астрологи советуют обратить внимание лишь на три вида досуга: бассейн, массаж и сауна. Именно они помогут восстановить силы и подготовиться к предстоящей неделе.

Близнецы

Выходные в случае Близнецов нужно посвятить пассивному домашнему отдыху. Хорошая книга и долгий сон помогут восстановить внутреннее равновесие и заставят чувствовать себя полными сил.

Рак

Представителям этого знака зодиака нужно проводить выходные как можно активнее. Загородные поездки, встречи с друзьями, спорт — все это сделает отдых приятным и полезным.

Лев

Концентрация на себе — главная мантра для Львов в предстоящие два дня. Астрологи рекомендуют отправиться в СПА, салон красоты и на массаж. И только так удастся быть в полной гармонии с собой.

Дева

Астрологи уверены: Девам необходимо оставить все свои дела и посвятить время близким. Лишь встречи с друзьями и родственниками сделают выходные незабываемыми и подарят заряд эмоций на всю предстоящую неделю.

Весы

Весам необходимо держать в узде свои желания. Многие представители этого знака будут сгорать от желания потратить как можно больше денег на эффектную вещь, но эта покупка в итоге лишь разочарует.

Скорпион

Скорпионам нужно быть осторожнее с алкоголем и спортом. И если злоупотребление первым приведет к ссорам и семейным конфликтам, то активный досуг может стать причиной вполне серьезных травм.

Стрелец

Представителям этого знака астрологи рекомендуют снять напряжение от прошедшей недели активным отдыхом. Загородные поездки, маленькие путешествия помогут избавиться от усталости и подарят уйму приятных впечатлений.

Козерог

Следить за своим кошельком и контролировать желания — главное правило для Козерогов. Астрологи не сомневаются, что большие покупки в эти два дня принесут лишь разочарования, поэтому дни лучше посвятить встречам с близкими, а не походам в торговые центры.

Водолей

Водолеям необходимо быть максимально внимательными. Далеко не все люди будут желать вам добра, поэтому нужно следить за своими словами и действиями. И такой подход точно спасет от обмана или кражи.

Рыбы

Выходные у Рыб будут наполнены удачей. Астрологи советуют не бояться риска и смело участвовать во всех пари. Удача точно будет на стороне этого знака, поэтому было бы несправедливо этим не воспользоваться.