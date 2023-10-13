Вот что нужно начинать на растущую Луну, чтобы обрести в этом деле успех

Наши предки верили, что небесные светила оказывают большое влияние на жизнь человека. Речь идет не только о звездах. Луна как спутница Земли всегда привлекала к себе внимание исследователей, в том числе в сфере эзотерики. Они рассказали, для каких занятий лучше всего подходит фаза растущей Луны.

Психотерапия

По мнению астрологов, растущая Луна - лучшее время для того, чтобы привести в порядок свои мысли и чувства. Поэтому в этот период можно записаться на психотерапию. Как известно, работа со специалистом - процесс, который отнимает много душевных сил и требует стойкости и выдержки. Не всем людям удается пройти терапию до конца, но во время растущей Луны все получится.

Особенно успешной будет терапия, предполагающая длительную работу с прошлым.

Если начать ее в период растущей Луны, она будет продвигаться максимально комфортно и эффективно. Ведь именно в это время люди испытывают прилив сил, не только физических, но и душевных. Им будет проще работать над решением своих проблем.

Обучение

Период растущей Луны хорошо подходит для того, чтобы начать учиться. А вот чему именно - зависит от человека. Если кто-то давно мечтал освоить какой-то профессиональный навык, самое время это сделать. Знания как будто сами будут укладываться в голове, а работа спориться в руках. Обучение пройдет легко и успешно, полученные умения очень скоро удастся применить на практике.

Благоприятным этот период будет и для тех, кто хочет научиться чему-то новому исключительно для себя, как говорится, “для души”.

В период растущей Луны можно записаться на курсы в той сфере, которая давно привлекала, будь то рисование, программирование или шитье одежды. Отличных результатов получится достигнуть в любой интересующей области.

Бьюти-процедуры

Эта фаза Луны идеально подходит для того, чтобы поухаживать за собой. Астрологи рекомендуют учитывать расположение ночного светила при записи на бьюти-процедуры - результаты будут гораздо лучше. Недаром поэты, писатели и другие творцы во все века сравнивали красавиц с Луной - она вызывала ассоциации с прекрасным женским ликом.

Домашний уход тоже будет наиболее эффективным в период растущей Луны.

В это время стоит устроить себе косметический салон на дому, сделать маски для лица и волос. Можно собрать компанию подруг и устроить целый девичник, потестировать новые уходовые средства, а после обменяться друг с другом впечатлениями.